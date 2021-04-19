Первая партия ZTE Axon 30 Ultra полностью распродана

Компания ZTE объявила о том, что первая партия появившегося сегодня в продаже смартфона Axon 30 Ultra уже распродана. Продажи следующей партии начнутся 22 апреля. Потенциально один из лучших камерофонов на рынке оценен в 719 долларов за версию с 8/256 ГБ памяти, 765 долларов за 12/256 ГБ и 1021 доллар за 16/1 ТБ памяти.

Главными особенностями новинки являются 6,67-дюймовый изогнутый AMOLED-экран с кадровой частотой 144 Гц, частотой дискретизации 300 Гц, разрешением Full HD +, поддержкой HDR10+, 10-битного цвета и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, восьмиядерный процессор Snapdragon 888, оперативная память LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1, основная квадрокамера с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IMX686 и оптическая стабилизация), 64 Мп (сверхширик), 64 Мп и 8 Мп (перископная камера с 5-кратным оптическим зумом), а также поддержка проводной зарядки на 66 Вт.
Комментарии и отзывы ZTE Axon 30 Ultra
Новости:
Рендеры Motorola Moto G50 официально слили

Сегодня днем неанонсированный смартфон Motorola Moto G50 был замечен китайским центром сертификации TENAA...
Xiaomi Mi 11 Ultra показался в бенчмарке с 12 ГБ ОЗУ

Вероятно, ни для кого не новость, что большинство крупных релизов на рынке смартфонов сливают в сеть ещё ...
Xiaomi Mi MIX 4 может получить встроенную камеру

Согласно последним сообщениям, во второй половине года Xiaomi планирует анонсировать новый смартфон в сем...
POCO X3 Pro официально представлен

POCO удивила всех ценой на POCO X3 Pro — компания выпустила «убийцу флагманов» по стартовой цене всего 19...
Realme GT Neo получил 2 млн предзаказов

Компания Realme официально объявила о том, что на смартфон Realme GT Neo 2 было принято уже два миллиона ...
Обзор Polaris PMC 0526 IQ Home. Мультиварка с Алисой, су-вид и керамической чашойОбзор Polaris PMC 0526 IQ Home. Мультиварка с Алисой, су-вид и керамической чашой
Обзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГцОбзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГц
Лучшая кофемашина. Nespresso C30 Essenza MiniЛучшая кофемашина. Nespresso C30 Essenza Mini
Обзор NUBI Fresh O3 Station. Бытовой озонатор-ионизатор для воздуха, воды и продуктовОбзор NUBI Fresh O3 Station. Бытовой озонатор-ионизатор для воздуха, воды и продуктов
Обзор HIPER TWS Nofa. Легкие и компактные беспроводные наушники Обзор HIPER TWS Nofa. Легкие и компактные беспроводные наушники
Vivo S9 выводит на рынок процессор Dimen...
Vivo S9 выводит на рынок процессор DimenСегодня смартфоны Vivo S9 и Vivo S9e были представлены в Китае. Смартфон Vivo S9 имеет под капотом 6- нм...
Игровые мыши SteelSeries Aerox 3 и Aerox...
Игровые мыши SteelSeries Aerox 3 и AeroxВ России представлены сверхлегкие игровые мыши SteelSeries Aerox 3 и Aerox 3 Wireless. ...
Объектив Voigtlander Ultron Vintage Line...
Объектив Voigtlander Ultron Vintage LineКомпания Cosina пополнила ассортимент объективов моделью Voigtlander Ultron Vintage Line 35mm F2 Aspheric...
Защищенный смартфон Doogee S86 окажется ...
Защищенный смартфон Doogee S86 окажется Сетевые источники сообщили о том, что представленный около месяца назад защищенный смартфон Doogee S86 бу...
ZTE готовит новый смартфон с камерой в д...
ZTE готовит новый смартфон с камерой в дКогда решение скрытой фронтальной камеры под экраном еще не стало коммерчески популярным, ZTE потрясла ми...
Samsung Galaxy A52 и A72 готовится к рел...
Samsung Galaxy A52 и A72 готовится к релВ ближайшее время Samsung планирует выпустить смартфоны Galaxy A52 и Galaxy A72 — в сеть просочились данн...
В Epic Games Store проходит бесплатная р...
В Epic Games Store проходит бесплатная рПопулярный сервис Epic Games Store регулярно предлагает бесплатные игры. На этой неделе сервис предлагает...
Ридер PocketBook 740 Color оценен в 22 т...
Ридер PocketBook 740 Color оценен в 22 тВ России представили электронную книгу PocketBook 740 Color, которая будет стоить 22 тысячи рублей. Новин...
ASUS ZenFone 8 Mini получил поддержку бы...
ASUS ZenFone 8 Mini получил поддержку быКомпания ASUS работает над выпуском серией смартфонов ZenFone 8. Ожидается, что линейка будет включать тр...
Poco X3 Pro уже появился у российского р...
Poco X3 Pro уже появился у российского рВ каталоге одного из неофициальных ритейлеров Xiaomi появились страницы новеньких смартфонов Poco F3 и Po...
Apple споткнулась с нехваткой микросхем ...
Apple споткнулась с нехваткой микросхем Серия Apple iPhone 12 стала довольно популярной, и новые устройства пользуются огромным спросом. Это помо...
MSI Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO офиц...
MSI Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO офицMSI представила игровую видеокарту Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO построенную на архитектуре AMD RDNA2. ...
Обзор Polaris PMC 0526 IQ Home. Мультиварка с Алисой, су-вид и керамической чашойОбзор Polaris PMC 0526 IQ Home. Мультиварка с Алисой, су-вид и керамической чашой
Обзор STARWIND SPM8183. Планетарный миксерОбзор STARWIND SPM8183. Планетарный миксер
Обзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и МарусейОбзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и Марусей
Обзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPodsОбзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPods
Обзор Polaris PUH 9105 IQ Home. Увлажнитель воздуха с АлисойОбзор Polaris PUH 9105 IQ Home. Увлажнитель воздуха с Алисой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor