Первая партия ZTE Axon 30 Ultra полностью распродана

Компания ZTE объявила о том, что первая партия появившегося сегодня в продаже смартфона Axon 30 Ultra уже распродана. Продажи следующей партии начнутся 22 апреля. Потенциально один из лучших камерофонов на рынке оценен в 719 долларов за версию с 8/256 ГБ памяти, 765 долларов за 12/256 ГБ и 1021 доллар за 16/1 ТБ памяти.

Главными особенностями новинки являются 6,67-дюймовый изогнутый AMOLED-экран с кадровой частотой 144 Гц, частотой дискретизации 300 Гц, разрешением Full HD +, поддержкой HDR10+, 10-битного цвета и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, восьмиядерный процессор Snapdragon 888, оперативная память LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1, основная квадрокамера с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IMX686 и оптическая стабилизация), 64 Мп (сверхширик), 64 Мп и 8 Мп (перископная камера с 5-кратным оптическим зумом), а также поддержка проводной зарядки на 66 Вт.