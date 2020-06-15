Первая продажа Redmi 9 состоится 18 июня

Стала известна дата начала продаж очень перспективного бюджетника Redmi 9, который был представлен на прошлой неделе. Утверждается, что первая партия станет доступна для покупки 18 июня. В Малайзии, где стартуют продажи, за младшую версию попросят 100 евро, а за старшую – 124 евро. Европейские цены будут гораздо выше – 150 и 180 евро.

Напомним, что новинка оснащается 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и защитным стеклом Gorilla Glass 3, довольно мощной платформой MediaTek Helio G80, слотом для карт microSD до 512 ГБ, квадрокамерой с модулями на 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 5020 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт (в комплекте адаптер на 10 Вт), портом USB-C и модулем NFC.