Первые Apple Mac на базе ARM появиться в четвертом квартале этого года

Ожидается, что Apple представит первый Mac на базе ARM уже в конце этого года. Аналитик Минг-Чи Куо считает, что отгрузки начнутся с 4 квартала 2020 года до 1 квартала 2021 года. Его более раннее примечание для инвесторов предполагает, что процессор ARM основан на ультрасовременном 5-нм процессе, который станет «базовой технологией» для продуктов Apple в ближайшие 12-18 месяцев.

Куо также ожидает серьезного обновления дизайна линейки MacBook в 2021 году. Последний существенный редизайн MacBook Pro произошёл в октябре 2016 года, в то время как MacBook Air получил серьёзный редизайн в октябре 2018 года.