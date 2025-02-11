Первые MacBook Pro на OLED-матрице стоит ждать в 2026 году

Переход от дисплеев типа mini-LED к OLED оказался довольно длительным для компании Apple, но после внедрения этой технологии в 11-дюймовые и 13-дюймовые iPad Pro на базе процессора M4 компания готовится к аналогичному обновлению MacBook Pro в обозримом будущем. Согласно последнему отчёту, график выхода остаётся неизменным — новинку представят в 2026 году. Одним из ключевых факторов, из-за которого массовое производство такого рода дисплеев можно назвать возможным, является Samsung. Южнокорейский технологический гигант инвестировал около 3,1 миллиарда долларов в новое производство OLED-дисплеев, специально ориентированное на выпуск панелей для Apple и будущей линейки MacBook Pro. Более того, Samsung уже тестирует образцы новой технологии на первой установке для изготовления OLED-слоёв.

Переход на OLED-матрицы позволит Apple уменьшить толщину MacBook Pro по сравнению с текущими моделями, поскольку эти панели не требуют отдельного слоя подсветки, как mini-LED. Но даже несмотря на крупные вложения, Samsung потребуется больше заказчиков, чтобы оправдать инвестиции. Производственные мощности завода позволяют выпускать до 10 миллионов OLED-дисплеев в год, тогда как Apple планирует заказать от 3 до 5 миллионов панелей ежегодно. При этом пока что неизвестно, приведёт ли переход на OLED к росту цен на MacBook Pro. Всё же новые матрицы заметно дороже, но если повысить цену на ноутбук, то продажи могут упасть — как это было с Vision Pro.