Первые фото с камеры смартфона Honor 80 Pro

В сети появилась первая фотография, сделанная на основную камеру Honor 80 Pro. Как известно, аппарат получит главный модуль на основе 160-Мп датчика изображения. По словам источника, оригинальный снимок имеет разрешение 14 592:10 944 пикселя и весит 61,6 МБ. К сожалению, снимок сверху является уже сжатым, а второе изображение является кропом первого.

Ранее сообщалось, что линейка Honor 80 будет состоять из моделей Honor 80 SE, Honor 80 и Honor 80 Pro, которые будут основаны на однокристальных системах MediaTek Dimensity 1080, Qualcomm Snapdragon 778G+ и Snapdragon 8 Plus Gen 1 соответственно. Официальная презентация смартфонов состоится уже 23 ноября.