Первые фото с камерофона Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Компания Xiaomi опубликовала фотографии, сделанные на доступный камерофон Xiaomi Mi 10 Youth Edition. Снимки демонстрируют возможности «профессионального» 50-кратного зума. При этом фотографии были сделаны в условиях не лучшего освещения, однако мы можем увидеть достаточно хорошую детализацию и небольшое количество шумов. Ранее производитель подтвердил наличие тыльной квадрокамеры со сверхширокоугольной камерой, которая снимает с углом 120 градусов и модулем для макрофотографии, позволяющей делать фото на расстоянии 2 см от объекта. В качестве аппаратной платформы будет использовать Snapdragon 765G. Дебют устройства ожидается 27 апреля.