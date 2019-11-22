Первые характеристики нового флагмана Sony

Сегодня в сеть утекли характеристики флагманской модели, обозначенной индексами K9110 и K9170.

По данным выше, она получит однокристальную систему Snapdrgon 865, операционную систему Android 10, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, 6,5-дюймовый OLED экран разрешением 3840:1644 точек, батарею на 4120 мАч. Габариты аппарата 167 х 72,1 х 9,2 мм и масса составляет 187 граммов. На фотографии не видны характеристики ни основной, ни фронтальной камер, скорее всего, их скрыли под серым прямоугольником. Анонс Sony K9170 ожидается в феврале на выставке MWC 2020.