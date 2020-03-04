Первые изображения смартфона Samsung Galaxy A21

В сети опубликовали качественные изображения смартфона Samsung Galaxy A21.

Согласно утечкам сети, смартфон получит Infinity-O дисплей с разрешением экрана HD+ и круглый вырез в левом верхнем углу для фронтальной камеры. Также подэкраном разместят сканер отпечатков пальцев. На задней части корпуса смартфона разместили основную камеру с четырьмя модулями. Какие там будут сенсоры и с каким разрешениями, к сожалению неизвестно.

За производительность смартфона Samsung Galaxy A21 будет отвечать фирменный процессор Exynos 7904 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. А за автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 4000 мАч. Смартфон ещё получит 3.5 мм разъём для наушников, слот для карты памяти microSD и порт USB-С для зарядки смартфона.

Когда и сколько будет стоит смартфон Samsung Galaxy A21 неизвестно.