Первые мини-дисплеи со светодиодной подсветкой с частотой обновления 120 Гц в MacBook Pro M1 от Apple

Apple , только что объявил о своем переработанном MacBook Pro, показав огромный скачок в технологии дисплеев для ноутбуков компании, с мини LED дисплеев, с поддержкой 120Hz.

У более крупного 16-дюймового MacBook Pro есть 16,2-дюймовый дисплей с разрешением 3456 x 2234, а у 14-дюймовой модели - 14,2-дюймовая панель с разрешением 3024 x 1964. Оба размера оснащены той же технологией Mini LED, которую Apple дебютировала в iPad Pro ранее в этом году, который предлагает локальное затемнение на уровне, превышающем традиционные светодиодные дисплеи.

Новые дисплеи также оснащены технологией Apple ProMotion 120 Гц, которая обеспечивает более высокую частоту обновления. Apple утверждает, что компьютеры будут автоматически настраивать частоту обновления в зависимости от того, что вы делаете, например, снижая частоту обновления, когда ваш экран статичен. Он также предложит пользователям возможность установить заблокированную частоту обновления, что важно для редактирования видео или других вариантов использования, которые зависят от определенных настроек экрана. Новые мини-светодиодные экраны также стали ярче: они обеспечивают стабильную яркость 1000 нит, максимальную яркость 1600 и коэффициент контрастности 1 миллион: 1, а также тот же Liquid Retina XDR, который Apple использует для своего монитора Pro Display XDR.