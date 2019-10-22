Первые подробности о Samsung Galaxy A51

На Geekbench засветился Samsung Galaxy A51. Смартфон проходил тест под номером SM-A515F, набрал 323 и 1185 баллов.Судя по данным, смартфон будет построен на чипе Exynos 9611, получит 4 Гб оперативной памяти и операционную систему Android 10 с надстройкой OneUI 2.0. По слухам, смартфон оснащен модулем из четырех камер и двумя вариантами хранения - 64 ГБ/128 ГБ.

Samsung Galaxy A50 стал одним из самых продаваемых в ассортименте производителя, а в Европе и вовсе был самым популярным как минимум в течение одного квартала. Приемника можно ожидать в начале следующего года.