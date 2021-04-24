Первые подробности смартфона Realme X7 Max

Китайский производитель Realme планирует выпустить новый телефон под названием Realme X7 Max. Новый смартфон станет третьим смартфоном серии Х7, после выхода Realme X7 и Realme X7 Pro.

Realme X7 Max поступит в двух модификациях: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища, а также трех цветовых вариантах: Mercury Silver, Asteroid Black и Milky Way.

Судя утечкам, Realme X7 Max будет поставляться с 6,55-дюймовым AMOLED экраном, который будет поддерживает разрешение FHD + и частоту обновления 90 Гц. Экран также будет размещать в себе сканер отпечатков пальцев. Под капотом устройства будет размещен процессор Dimensity 1000+ с оперативной памятью LPDDR4x и хранилищем UFS 2.1. Питается устройство от аккумулятора ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Realme X7 Max имеет фронтальную камеру на 32 мегапикселя. Его основная камера может включать 64-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельную макро-камеру.

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