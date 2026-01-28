Первые покупатели Redmi Turbo 5 Max получат термос и носки

Компания Xiaomi решила поощрить первых покупателей смартфона Redmi Turbo 5 Max довольно оригинальным способом. В фирменных магазинах подготовлен специальный подарочный комплект, в который вошли: термос Mi Pocket, Bluetooth-колонка Redmi 2 и антибактериальные хлопковые носки. Сколько таких комплектов заготовлено, не уточняется.

Что касается самого смартфона, его оснастят двумя широкополосными динамиками 1115F для флагманского стереозвучания, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69К, основной камерой на сенсоре Light Hunter 600, оптикой с диафрагмой F/1,5 и оптической стабилизацией, новыми антеннами для стабильной и точной связи, подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, 6,83-дюймовым дисплеем Super Sunlight, батареей ёмкостью 9000 мАч, а также поддержкой 100-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок. Официальная презентация пройдет в Китае уже завтра, 29 января.