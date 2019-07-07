Первые покупатели получили Xiaomi CC9e с лучшим датчиком камеры

Пользователи заметили, что недавно представленный смартфон Xiaomi CC9e получил не тот датчик камеры, который обещал производитель. В чем дело — объяснил менеджер по продуктам Xiaomi Ван Тен Томас (Wang Teng Thomas).

Изначально планировалось, что камера Xiaomi CC9e получит основной 48-мегапиксельный датчик Sony IMX582. Но вместо него установлен 48-мегапиксельный Sony IMX586.

Томас пояснил, что Xiaomi столкнулась с дефицитом готовых датчиков Sony IMX582, поэтому в первых партиях смартфонов пришлось использовать Sony IMX586. Но когда обещанный датчик появится в достаточном количестве — компания будет устанавливать именно его, как и планировалось. Правда, пользователи вряд ли почувствуют разницу. Единственное отличие Sony IMX586 от «младшего брата» — поддержка записи видео в формате 4K с частотой 60 к/с. Впрочем, сам смартфон из-за ограничений процессора сможет снимать только в 4K при 30 fps.