Первые рендеры смарт часов OPPO

2020-02-16, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - OPPO; [89]
Компания OPPO готовит свои первые смарт-часы, и теперь на просторах интернета появились качественные рендеры ожидаемой новинки.

Судя по изображениям, новинка получит дизайн как у смарт-часов Apple Watch.

На корпусе часов справа виднеется две физические кнопки управления.

На одной из кнопок находится светодиодный индикатор, который будет показывать уведомления: прощенные звонки, сообщения и так далее.

Ещё по слухам новинка получила возможность снимать данные ЭКГ и все современных фитнес-трекеров включая мониторинг сна.

Компания OPPO должна представит свои смарт-часы в начале весны.

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