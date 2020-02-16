Первые рендеры смарт часов OPPO

Компания OPPO готовит свои первые смарт-часы, и теперь на просторах интернета появились качественные рендеры ожидаемой новинки.
Судя по изображениям, новинка получит дизайн как у смарт-часов Apple Watch.
На корпусе часов справа виднеется две физические кнопки управления.
На одной из кнопок находится светодиодный индикатор, который будет показывать уведомления: прощенные звонки, сообщения и так далее.
Ещё по слухам новинка получила возможность снимать данные ЭКГ и все современных фитнес-трекеров включая мониторинг сна.
Компания OPPO должна представит свои смарт-часы в начале весны.