Первые смартфоны на MediaTek Dimensity 9400+ появятся уже весной

Сегодня информационное издание ​​Digital Chat Station сообщило, что компания MediaTek может выпустить свой новый мобильный процессор Dimensity 9400+ уже в этом квартале, так что первые смартфоны на базе данного чипа должны появиться в самое ближайшее время, так как обычно производители не затягивают с новинками. На самом деле есть огромная вероятность того, что первые смартфоны на базе чипа нового поколения уже есть, но их просто не показывают вживую. По словам источника издания, новый чип будет иметь разогнанный кластер ядер, что, теоретически, должно указывать на прирост производительности в играх и не только. Например, в стандартной версии Dimensity 9400 главное ядро Cortex-X925 работает на частоте 3,63 ГГц, а в Plus-версии этот показатель, вероятно, вырастет до 3,7 ГГц.

Кроме того, издание Digital Chat Station также намекает на релиз сразу двух новых смартфонов на базе нового процессора в ближайшее время — один с компактным плоским экраном и перископической камерой на тыльной панели и второй с продвинутым модулем камер. Пока рано утверждать, будут ли это Vivo X200S и Oppo Find X8S, но очень на это похоже. При этом стоит напомнить, что компания MediaTek обычно анонсирует Plus-версии своих флагманских чипов ближе к концу года. Однако Dimensity 9400+ планируется представить раньше, и производители быстро начнут интегрировать его в свои устройства. Отличные новости для тех пользователей, которые давно хотели себе нечто мощное и относительно доступное.
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