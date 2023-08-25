Первые снимки с камеры смартфона Xiaomi 13T

В сети появился полноценный обзор еще не представленного официально смартфона Xiaomi 13T Pro, который не только раскрывает его дизайн и характеристики, но и демонстрирует фотовозможности основной камеры.

Итак, аппарат оснащается 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD, яркостью 2600 кд/кв.м, частотой обновления 60 Гц или 144 Гц на выбор пользователя, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 13 c фирменной оболочкой MIUI 14.0.1, однокристальной системой MediaTek Dimensity 8200 Ultra, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт, селфи-камерой на 20 Мп, тройной тыльной камерой с главным модулем на основе 50-Мп сенсора Sony IMX707, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.

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