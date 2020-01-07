Первый гибкий ноутбук ThinkPad X1 Fold за 2 499 долларов

Компания Lenovo на выставке CES 2020 представила первый в мире складной ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Fold.

На первый взгляд это один большой экран без клавиатуры. Lenovo ThinkPad X1 Fold оснастили OLED дисплеем с диагональю 13.3 дюймов и соотношением сторон 4:3.

Между двумя половинами в сложенном состоянии есть зазор, где прячется Bluetooth-клавиатура Mini Fold. Клавиатура с помощью магнитов крепится к корпусу ThinkPad X1 Fold и заряжается.

Также Lenovo ThinkPad X1 Fold оснастили поддержкой стилуса.

Корпус ноутбука сделан из легких сплавов и углеродного волокна и весит чуть больше 900 грамм. Внутри разместили процессор Intel Core в паре 8 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ. Ноутбук работает на операционной системе Windows 10. Но в ближайшее время ThinkPad X1 Fold должен перейти на Windows 10X.

Компания выставила за такой ноутбук цену 2499 долларов, в продажи ноутбук появится в середине 2020 года.