Первый пользователь рассказал о Google Pixel Fold

На форуме Reddit появился отзыв на складной смартфон Google Pixel Fold, который покупателю доставили на 4 дня раньше срока. Судя по фотографиям, аппарат получил заметную складку на гибком дисплее, как в Galaxy Z Fold. На снимках можно увидеть и широкие рамки вокруг экрана. При этом, в остальном у пользователя нет претензий к новинке – он доволен "производительностью, легкостью, компактностью и многозадачностью с разделенным экраном". Напомним, что в оцененном в 1800 долларов Pixel Fold используется 7,6-дюймовый гибкий дисплей с разрешением 2208:1840 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц.