Первый в мире 4K 144Hz FreeSync монитор. Обзор модели Acer Nitro

Acer представила ряд новых мониторов на IFA 2018, демонстрируя новый бренд компании Nitro, а также первый в мире 4K 144Hz FreeSync дисплей.

Мониторы серии Nitro будут оснащены технологией FreeSync от AMD, аналог G-Sync, а Acer сохранит свой бренд Predator для своих коллег по жалобам G-Sync. Флагманом этой новой линейки FreeSync является Acers XV273K, который является 27-дюймовым монитором DisplayHDR 400, с IPS матрицей для доставки ультра-широкой цветовой гаммы, которая поддерживает 90% цветового пространства DCI-P3. В своем пресс-релизе Acer не указала свою модель XV273K как монитор FreeSync 2, что означает одну из двух вещей. Во-первых, он не прошел процесс сертификации AMD FreeSync 2 или что Acer еще не представила свой показ для аккредитации FreeSync 2. Acer Predator XB273K будет стоить 1499 евро в Европе, а стоимость FreeSync Nitro будет составлять - 1049 евро.