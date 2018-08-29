Первый в мире 4K 144Hz FreeSync монитор. Обзор модели Acer Nitro

2018-08-29, Автор - Ganibal; Продукт - Acer Nitro XV273K 4K 144Hz ; [92]
Acer представила ряд новых мониторов на IFA 2018, демонстрируя новый бренд компании Nitro, а также первый в мире 4K 144Hz FreeSync дисплей.

Мониторы серии Nitro будут оснащены технологией FreeSync от AMD, аналог G-Sync, а Acer сохранит свой бренд Predator для своих коллег по жалобам G-Sync. Флагманом этой новой линейки FreeSync является Acers XV273K, который является 27-дюймовым монитором DisplayHDR 400, с IPS матрицей для доставки ультра-широкой цветовой гаммы, которая поддерживает 90% цветового пространства DCI-P3. В своем пресс-релизе Acer не указала свою модель XV273K как монитор FreeSync 2, что означает одну из двух вещей. Во-первых, он не прошел процесс сертификации AMD FreeSync 2 или что Acer еще не представила свой показ для аккредитации FreeSync 2. Acer Predator XB273K будет стоить 1499 евро в Европе, а стоимость FreeSync Nitro будет составлять - 1049 евро.

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