Первый в мире 5G ноутбук Lenovo Project Limitless

Компания Lenovo представила прототип первого в мире 5G ноутбука Project Limitless, который не имеет границ. У Lenovo и Qualcomm не так много подробностей, кроме того, что Limitless будет использовать чипсет Snapdragon 8cx и поддерживать подключение 5G.

Snapdragon 8cx был представлен в декабре прошлого года, обещая «экстремальную» производительность и долгий срок службы батареи для Windows на устройствах ARM. Он был разработан для решения многих проблем, связанных с ПК Snapdragon, особенно в отношении производительности. В частности, восьмиядерный процессор Kryo 495 на чипсете имеет увеличенный 10 МБ кэш-памяти, поэтому он может работать с Chrome лучше, чем его предшественники. Предполагается, что благодаря 7-нм архитектуре Snapdragon 8cx будет гораздо более энергоэффективным, чем Snapdragon 850.

Во время показа, Project Limitless 5G был установлен на отдельной станции, демонстрируя подключение к специально настроенной сети с частотой 6 ГГц. Согласно системным настройкам устройства предварительного просмотра, процессор Snapdragon 8cx работал на частоте 2,8 ГГц и имел около 16 ГБ ОЗУ, что в совокупности должно обеспечивать надежную производительность многозадачности.

Qualcomm также предоставил эталонные тесты, чтобы продемонстрировать, как Snapdragon 8cx отличается от своего основного конкурента — Intel Core i5-8250U. Используя недавно анонсированный тест PCMark 10 Applications на аналогичных системах, результаты Qualcomm показали, что 8cx превзошел i5 в таких приложениях, как Microsoft Edge и Word. В ходе следующего теста автономной работы PCMark ноутбук на Snapdragon 8cx стабильно работал на восемь часов больше, чем Intel.