Первый в мире iPhone 12 Pro Max с портом USB-C выставлен на продажу на eBay

Словацкая компания DEEP успешно модифицировала Apple iPhone 12 Pro Max , чтобы он полностью работал с портом USB-C. Долгое время потребители задавались вопросом (а слухи ходили с 2017 года), почему Apple до сих пор не переключила iPhone на стандарт USB-C. В конце концов, линейки iPad и Mac уже используют универсальный стандарт.

Устройство проверено и полностью работоспособно. Оно работает с iTunes, хранилище подключается к Mac и правильно заряжается с помощью оригинального зарядного устройства Apple с помощью кабеля USB-C. Это устройство теперь доступно на eBay, и любой желающий сможет приобрести второй в мире iPhone с питанием от USB-C. Аукцион стартовал в четверг и завершится 6 марта в 3 часа ночи по восточному времени. Еще в ноябре студент робототехники Кен Пиллонел из Швейцарии сумел модифицировать iPhone X для работы с портом USB-C, и устройство было продано на eBay за 86 001 доллар. Стоит отметить, что iPhone X USB-C от Pillonel не подлежит обновлению, его нельзя восстановить или сбросить. С другой стороны, модифицированный iPhone от DEEP, похоже, работает по принципу «подключи и работай», поскольку он содержит чип MFi. Неясно, можно ли сбросить или обновить реализацию DEEP. Также любопытно, остается ли модифицированный iPhone водонепроницаемым.
Комментарии и отзывы iPhone 12 Pro Max
Motorola запатентовала телефон-раскладушку с вывернутым нару…
Motorola запатентовала телефон-раскладушку с вывернутым наруMotorola была одной из первых компаний, выпустивших складной смартфон, но мы больше ничего не слышали за …
Серия Red Magic 7 будет оснащена специальным игровым чипом…
Серия Red Magic 7 будет оснащена специальным игровым чипомДо крупного события, nubia опубликовала несколько новых тизеров своего будущего игрового флагмана. Red Ma…
Black Shark 4 Pro выходит на мировой рынок…
Black Shark 4 Pro выходит на мировой рынокПочти через год после официального выпуска, Black Shark 4 Pro становится доступным на международном уровн…
Пользователи Pixel 6 не могут откалибровать сканер отпечатко…
Пользователи Pixel 6 не могут откалибровать сканер отпечаткоНовая проблема Pixel 6 связана с пользователями, которым пришлось заменить свои экраны. Многие пользовате…
Redmi Note 11S одобрили к выходу …
Redmi Note 11S одобрили к выходу В базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о смартфоне Redmi Note 11S, который еще …
ZTE nubia Z40 Pro получит магнитную беспроводную зарядку…
ZTE nubia Z40 Pro получит магнитную беспроводную зарядкуZ40 Pro от nubia скоро будет официально представлен, и мы уже получили четкое представление о ключевых ха…
Xiaomi 12 с новым процессором засветился в Geekbench…
Xiaomi 12 с новым процессором засветился в GeekbenchСледующая флагманская серия смартфонов Xiaomi будет официально представлена ​​28 декабря, и хотя китайска…
Vivo Y75 5G показали на рендерах…
Vivo Y75 5G показали на рендерахВчера в сети появились первые подробности о характеристиках еще не представленного официально смартфона V…
Обзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLEDОбзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLED
Обзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видомОбзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видом
Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11
Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000
Сравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/128GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/128GB. Тест камеры, автономность и оснащение
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor