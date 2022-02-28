Первый в мире iPhone 12 Pro Max с портом USB-C выставлен на продажу на eBay

Словацкая компания DEEP успешно модифицировала Apple iPhone 12 Pro Max , чтобы он полностью работал с портом USB-C. Долгое время потребители задавались вопросом (а слухи ходили с 2017 года), почему Apple до сих пор не переключила iPhone на стандарт USB-C. В конце концов, линейки iPad и Mac уже используют универсальный стандарт.

Устройство проверено и полностью работоспособно. Оно работает с iTunes, хранилище подключается к Mac и правильно заряжается с помощью оригинального зарядного устройства Apple с помощью кабеля USB-C. Это устройство теперь доступно на eBay, и любой желающий сможет приобрести второй в мире iPhone с питанием от USB-C. Аукцион стартовал в четверг и завершится 6 марта в 3 часа ночи по восточному времени. Еще в ноябре студент робототехники Кен Пиллонел из Швейцарии сумел модифицировать iPhone X для работы с портом USB-C, и устройство было продано на eBay за 86 001 доллар. Стоит отметить, что iPhone X USB-C от Pillonel не подлежит обновлению, его нельзя восстановить или сбросить. С другой стороны, модифицированный iPhone от DEEP, похоже, работает по принципу «подключи и работай», поскольку он содержит чип MFi. Неясно, можно ли сбросить или обновить реализацию DEEP. Также любопытно, остается ли модифицированный iPhone водонепроницаемым.