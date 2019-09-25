Первый в мире смартфон с частотой обновления экрана 240 Гц

Компания Sharp анонсировала флагманский смартфон Sharp Aquos Zero 2.

Sharp Aquos Zero 2 получили стеклянный корпус с общим весом 143 грамма.

Главной особенностью устройства стал его 6.4-дюймовый FHD+ OLED-дисплей с частотой обновления 240 Гц.

Sharp Aquos Zero 2 получил топовый процессор Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 256 ГБ встроенной UFS 3.0, подэкранный сканер отпечатков пальцев, порт для зарядки USB-C, защиту от воды IP68, NFC, двойную камеру на 12 Мп и ёмкость аккумулятора на 3130 мАч.

Аппарат из коробки будет поставляться на операционной системе Android 10.

Компания Sharp пока не раскрыла ценник и дату старта продаж.