Первый в мире телефон 5K - Sony Xperia 1R

Sony готовит первый в мире телефон с панелью 5K.

Новый смартфон Sony с номером модели J8220 оснащен дисплеем 21: 9 с огромным разрешением 5K 5040 x 2160p. Xperia 1 текущего поколения, для сравнения, может похвастаться лицевой панелью 4K 3080 x 1664.

Sony планирует выпустить телефон в качестве обновленной, более компактной версии Xperia 1, получившей название Xperia 1R. Последний будет использовать немного меньший 6,1-дюймовый дисплей в сочетании с более высоким разрешением. Это означает Sony Xperia 1R должен предложить невероятную пиксельную плотность 899 пикселей на дюйм. В новинке есть некоторые функции, ориентированные на виртуальную реальность и возможно будет выбран процессор Snapdragon 855 Plus. В сочетании с процессором должно быть не менее 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, хотя возможно и обновление до 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти.

Любопытно, что предыдущие утечки указывали на присутствие крошечной батареи емкостью 3200 мАч внутри Xperia 1R. Это еще далеко не подтверждено, но это, безусловно, будет разочаровывающим. Ожидается, что Sony Xperia 1R станет официальной в начале сентября на выставке IFA 2019 в Берлине.