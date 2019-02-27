Первое фото с камеры бюджетного смартфона Meizu Note 9

Один из руководителей компания Meizu Ли Нан опубликовал первую фотографию, сделанную на камеру бюджетного камерофона Meizu Note 9. На снимке изображен Искупительный храм Святого Семейства в Барселоне, где сейчас проходит выставка MWC 2019. Официальный анонс устройства состоится 6 марта, но благодаря китайскому регулятору TENAA и бенчмарку AnTuTu нам известны почти все характеристики.

Итак, аппарат оснащается однокристальной системой Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, сдвоенной основной камерой на 48 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, аккумулятором емкостью 4000 мАч и предустановленной операционной системой Android Pie. В тесте с задействованием всех ядер смартфон набрал 176 000 баллов, что соответствует нашему представлению о производительности Snapdragon 675.