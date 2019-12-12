Первое изображение флагманского смартфона Huawei P40 Pro с пятью камерами

Сегодня в социальной сети Twitter инсайдер 9TechEleven опубликовал примерное изображение, основанное на слухах и утечках, флагманского смартфона Huawei P40 Pro. Устройство получит безрамочный экран со врезанной двойной фронтальной камерой, основную камеру, которая имеет 5 датчиков расположенных L- образно и LED-вспышку. Корпус выполнен в градиентном цвете.

Что на счет характеристик, то смартфону прочат 6,5-дюймовый 2K OLED- дисплей с частотой 120 Гц, платформу Kirin 990 5G, основную квадрокамеру на 64, 20, 12 Мп, а также макролинзу и 3D ToF, батарею на 5500 мАч, быструю 50- Вт зарядку и Android 10 без сервисов Google из коробки.