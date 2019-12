Первое изображение флагманского смартфона Huawei P40 Pro с пятью камерами

Сегодня в социальной сети Twitter инсайдер 9TechEleven опубликовал примерное изображение, основанное на слухах и утечках, флагманского смартфона Huawei P40 Pro. Устройство получит безрамочный экран со врезанной двойной фронтальной камерой, основную камеру, которая имеет 5 датчиков расположенных L- образно и LED-вспышку. Корпус выполнен в градиентном цвете.

#HuaweiP40Pro concept. First attempt based on early leaks and info.



What do you think?



pic.twitter.com/8aSAsrgVsh