Apple купила два стартапа для развития ИИ

Вчера появилась информация от надёжных инсайдеров о том, что компания Apple недавно приобрела ещё две компании, продолжая придерживаться своей стратегии развития Apple Intelligence. Только теперь не за счёт собственных разработок, а за счёт постепенного наращивания технологий и разработок от сторонних компаний. Одной из купленных компаний стала TrueMeeting — стартап, специализирующийся на ИИ-аватарах и технологиях 3D-сканирования лица. Пользователю достаточно использовать iPhone, чтобы отсканировать своё лицо и получить гиперреалистичное цифровое изображение самого себя. Хотя официальный сайт TrueMeeting уже отключён, технологии компании, похоже, хорошо вписываются в видение Apple, связанное с гарнитурой Vision Pro и созданием полноценного иммерсивного опыта.

Помимо этого, Apple также приобрела компанию WhyLabs, которая специализируется на надёжности больших языковых моделей. WhyLabs помогает разработчикам выявлять и устранять ошибки, предотвращать «галлюцинации» ИИ и обеспечивать стабильную и точную работу систем. Благодаря этому приобретению Apple планирует не только продолжить развитие Apple Intelligence, но и сделать её максимально надёжной и безопасной. Очевидно, что Apple удваивает усилия в сфере ИИ, стремясь предложить максимально продвинутый и при этом безопасный пользовательский опыт, не жертвуя при этом надёжностью и конфиденциальностью данных пользователей. Правда, стоит это очень дорого.
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