iPhone Fold получит подэкранную камеру и Touch ID

Согласно новым слухам из Южной Кореи, Apple активно работает над своим первым складным iPhone, релиз которого ожидается в конце 2026 или в 2027 году. Ожидается, что складной iPhone (условно — iPhone Fold) получит внешний экран с вырезом под фронтальную камеру, а вот на основном складном дисплее будет использоваться подэкранная селфи-камера — как в грядущем Galaxy Z Fold6 от Samsung. Интересно, что Face ID в устройстве не будет — вместо этого Apple собирается использовать сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую грань, то есть Touch ID возвращается, пусть и в новой форме. По информации инсайдеров, размеры экранов по сравнению с предыдущими прототипами немного уменьшились, однако их разрешение и соотношение сторон остались прежними. Это может быть связано с оптимизацией конструкции или эргономики.

Поскольку до релиза ещё два года, Apple вполне может изменить или доработать ключевые характеристики. Тем не менее, сам факт наличия подэкранной камеры и бокового сканера отпечатков уже указывает на интересный отход от привычного подхода компании. Ранее сообщалось, что Apple уделяет особое внимание уменьшению складки на основном экране и планирует использовать петлю нового поколения, превосходящую по качеству все существующие на рынке решения. Соответственно, даже если iPhone Fold появится нескоро, Apple, похоже, нацелена сделать не просто конкурентоспособное устройство, а задать новый стандарт в категории складных смартфонов.
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