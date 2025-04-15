Realme GT7 показали на пресс-рендерах

Компания Realme поделилась качественными изображениями флагманского смартфона Realme GT7, официальный дебют которого запланирован на 23 апреля. Китайский производитель подтвердил наличие экрана с рамками толщиной 1,3 мм, аккумулятора ёмкостью 7200 мАч, поддержки 100-Вт быстрой проводной зарядки, корпуса толщиной 8,25 мм и массой 203 грамма, а также флагманского 3-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 9400+. При этом цена смартфона не превысит 410 долларов. Напомним, что предшественник в лице Realme GT6 имеет в своем оснащении 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, батарею ёмкостью 5800 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт.