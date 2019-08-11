Первое устройство с HarmonyOS — телевизор Honor Vision

Компания Honor представила в Китае свой первый телевизор Honor Vision. Это также первый телевизор материнской компании Huawei, а также первое устройство под управлением собственной операционной системы HarmonyOS.

Характеристики

Телевизор получил 55-дюймовый дисплей с разрешением Ultra HD 4K, максимальной яркостью 400 нит, углом обзора 178° и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10. Диагональ занимает 94% площади, а сам кран обрамляют тонкие металлические рамки.

Толщина дисплея — всего 6,9 мм.

Внутри установлен чипсет Honghu 818, который включает центральный четырёхъядерный процессор (2 х A73 + 2 x A53) и четырёхъядерный графический ускоритель Mali-G51.

На выбор есть две версии телевизора: базовая и Pro версия. У первой четыре динамика по 10 Вт и 16 ГБ ПЗУ, у второй — 6 динамиков, 32 ГБ памяти и встроенная камера, которая спрятана в верхней рамке и выезжает, как у смартфона Honor 9X.

Камера распознает лица, поддерживает съёмку видео в формате 1080p и позволяет совершать и принимать звонки.

Возможности

Управлять телевизором можно с помощью смартфона: он выступает и в качестве пульта, и копирует содержимое на экран. То есть вы можете выбрать фильм на смартфоне и смотреть его на большом экране телевизора. Также можно передавать фото, видео, игры (в формате 1080р@60fps) и просто рабочий стол телефона.

В комплекте идет NFC-стикер Magic Link. Закрепите его на Bluetooth-пульте дистанционного управления или любой другой поверхности, поднесите смартфон — и контент с экрана смартфона мгновенно появится на экране телевизора.

Цена

Honor Vision поддерживает голосовое управление, Wi-Fi и Bluetooth 5.0.За базовую версию в Китае просят около $538, за модель Pro — $680. Продажи стартуют 15 августа. Будет ли телевизор доступен за пределами Поднебесной — неизвестно.