Первое знакомство с Samsung Galaxy Tab S6

Компания Samsung представила флагманский планшет Galaxy Tab S6. В сравнении с предшественником устройство получило ряд кардинальных изменений, включая мощный процессор от Qualcomm, сканер отпечатков пальцев в экране, продвинутый стилус в комплекте и улучшенный десктопный режим DeX.

Фиксируется к планшету, чтобы не терялся

Записывайте свои идеи

Новый Galaxy Tab S6 выполнен в тонком металлическом корпусе. Спереди расположился 10,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей высокого разрешения с тонкими рамками со всех сторон и встроенным сканером отпечатков пальцев.Теперь S Pen всегда с вами. C помощью небольшого магнитного выступа электронное перо удерживается на задней панели планшета, чтобы вы всегда могли быстро записать свои мысли и идеи. S Pen начинает автоматически заряжаться в момент фиксации его на корпусе планшета.

Рисуйте

Пришло время воплотить все ваши идеи в жизнь. Откройте приложение Samsung Notes и одновременно с просмотром видео записывайте свои мысли с помощью электронного пера S Pen. Отрегулируйте прозрачность окна, чтобы можно было делать заметки, не останавливая воспроизведение.

Управляйте дистанционно

Поддержка многооконного режима

Полноценная киностудия у вас под рукой

Рисуйте, меняйте толщину линий благодаря поддержке 4096 уровней нажатия, создавайте живописные композиции с помощью функций кисти и тонкого пера. Эргономичное электронное перо S Pen позволит наслаждаться процессом рисования продолжительное время без какой-либо усталости. Проявите свои творческие способности с помощью пера, которое всегда под рукой.Поддержка Bluetooth позволяет дистанционно управлять планшетом с помощью простых нажатий кнопки на S Pen. Кроме того, новые возможности S Pen Air позволяют взаимодействовать с Galaxy Tab S6 посредством жестов рук. Создавайте презентации, управляйте воспроизведением видео и многим другим, не касаясь экрана планшета.Galaxy Tab S6 поддерживает режим разделенного экрана, благодаря чему вы легко сможете работать с несколькими приложениями одновременно. Разделите экран на несколько окон с возможностью изменения их размеров и откройте одновременно приложения Галерея, Email и Samsung Notes. Работайте так, как вам хочется.Впервые двойная камера теперь установлена и в планшете. Galaxy Tab S6 оснащен 13 МП и 5 МП камерами, расположенными на задней панели. Используйте сверхширокоугольную камеру с поддержкой искусственного интеллекта для получения снимков профессионального качества и оптимизации тона фотографии. А с помощью Adobe Premiere Rush для Samsung вы моментально сможете создать видео студийного качества от начала до конца.

Заряжен на целый день

Аккумулятор Galaxy Tab S6 емкостью 7040 мАч обеспечивает до 15 часов в режиме воспроизведения видео, так что вы сможете на целый день забыть о зарядном устройстве. Используйте сетевое устройство с поддержкой USB Type-С для быстрой зарядки, либо зарядную док-станцию POGO Charging Dock.

Хранилище для вашего любимого контента

Galaxy Tab S6 - это сочетание высококлассных характеристик и тонкого изящного корпуса. Благодаря 6ГБ ОЗУ и 128ГБ встроенной памяти вам хватит места для любого контента: фото, видео, игр и приложений. А поддержка SD карт памяти позволит вам расширить объем памяти до 512ГБ для самого важного.

Разблокировка в одно касание

Для максимального удобства и безопасности планшет Galaxy Tab S6 оснащен экранным сканером отпечатка пальцев. Больше не нужно запоминать пароль - просто коснитесь экрана пальцем и планшет разблокируется.

Выбери свой стиль

Стильный планшет толщиной всего 5.7-мм и весом 420 г. подчеркнет вашу индивидуальность. Galaxy Tab S6 - это гармония высокой производительности в компактном корпусе. Выберите один из трех ярких цветов: Голубой, Золотой или Серый с электронным пером S Pen соответствующего цвета.

Продажи Samsung Galaxy Tab S6 в России начнутся 7 сентября по цене 52 990 рублей за версию с Wi-Fi и 59 990 рублей — за модификацию с поддержкой LTE. Оформив с 23 августа предзаказ на планшет, покупатели получат в подарок чехол-клавиатуру.