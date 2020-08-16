Первую партию Xiaomi Mi 10 Ultra раскупили за 10 минут

Компания Xiaomi провела первую распродажу флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra (Mi 10 Extreme Commemorative Edition). Разумеется, первыми возможность приобрести юбилейную новинку получили китайцы. За десять минут с начала продаж Xiaomi распродала всю стартовую партию, заработав 57,7 млн долларов. Ориентировочный объем партии составляет от 57 до 75 тысяч экземпляров.

Напомним, что версия на 8/128 ГБ оценена в 760 долларов, 8/256 ГБ – 805 долларов, 12/256 ГБ – 865 долларов, а топовый вариант на 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти стоит 1005 долларов.