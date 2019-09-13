Phanteks Eclipse P360X стоит 70 долларов

Пользователи, которые сейчас собирают свой компьютер или хотят его улучшить, обращают внимание на корпуса с подсветкой и замечают, что цена у них очень даже высокая. Это не всем по карману, так как хороший корпус может стоить как видеокарта или даже дороже. Теперь на рынок вышел корпус Phanteks Eclipse P360X, который даже смотрится крайне привлекательно, у него есть красивая подсветка, внутри довольно много пространства для установки компонентов, плюс есть все необходимые отверстия для прокладки кабелей. И этот корпус стоит всего 70 долларов, что по меркам современного рынка очень даже доступно. Обратите внимание на новинку, если вы вдруг решили приобрести хороший корпус, но денег на флагманские модели у вас пока что нет.