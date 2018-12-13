Phanteks PH-TC12LS RGB поместится в любой корпус

Далеко не у каждого пользователя есть большой корпус, куда можно собрать компьютер. Иногда компактные корпуса дешевле и при ограниченном бюджете покупают именно его, либо же у вас просто нет пространства для установки большой башни для охлаждения процессора, а на СВО денег нет. В этой ситуации рекомендуем присмотреться к компактной системе воздушного охлаждения Phanteks PH-TC12LS RGB. Это максимально удобный и небольшой способ остудить ваш процессор. У продукта даже имеется подсветка на вентиляторе, если вдруг у вас на небольшом корпусе имеется боковая прозрачная панель или что-то в таком духе. Стоимость продукта пока что не называется, но это точно будет доступная железка, которая явно не разорит ваш бюджет при сборке или апгрейде компьютера.