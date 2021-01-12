Phanteks анонсировала новый ITX корпус P200A

Phanteks анонсировала корпус P200A. Это третий ITX кейс компании. Релиз запланирован на февраль 2021 года.

ITX корпус P200A сохраняет дизайн компании. Боковая панель выполнена из закаленного стекла, передняя панель имеет сетчатую Mesh-панель. Другая боковая сторона имеет вентиляционные отверстия.

Phanteks P200A достаточно вместительный, 29,9 литров. Этого достаточно для построения мощной системы с жидкостным охлаждением. За материнской платой есть пространство для укладки кабелей и съемных дисков.

Корпус имеет верхнее расположение блока питания. P200A поддерживает высоту процессорного кулера высотой до 165 мм и длину видеокарты до 320 мм. Кроме того, реализована вертикальная установка видеокарты.

Phanteks P200A поддерживает радиаторы 240 и 280 мм на передней панели и до 240 мм на боковой панели, справа от материнской платы. Пылевые фильтры предотвращают попадания пыли в корпус.

В P200A есть 4 кронштейна для 3,5 мм дисков, а также два слота для 2,5 мм накопителей.

Панель ввода расположена на нижней части передней панели, оснащена двумя портами USB 3.0, одним USB Type-C, 3,5 мм аудиоразъемом и двумя кнопками управления подсветкой. Кнопка питания находится на верхней панели.

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