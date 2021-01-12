Phanteks анонсировала новый ITX корпус P200A

ITX корпус P200A сохраняет дизайн компании. Боковая панель выполнена из закаленного стекла, передняя панель имеет сетчатую Mesh-панель. Другая боковая сторона имеет вентиляционные отверстия.
Phanteks P200A достаточно вместительный, 29,9 литров. Этого достаточно для построения мощной системы с жидкостным охлаждением. За материнской платой есть пространство для укладки кабелей и съемных дисков.
Корпус имеет верхнее расположение блока питания. P200A поддерживает высоту процессорного кулера высотой до 165 мм и длину видеокарты до 320 мм. Кроме того, реализована вертикальная установка видеокарты.
Phanteks P200A поддерживает радиаторы 240 и 280 мм на передней панели и до 240 мм на боковой панели, справа от материнской платы. Пылевые фильтры предотвращают попадания пыли в корпус.
В P200A есть 4 кронштейна для 3,5 мм дисков, а также два слота для 2,5 мм накопителей.
Панель ввода расположена на нижней части передней панели, оснащена двумя портами USB 3.0, одним USB Type-C, 3,5 мм аудиоразъемом и двумя кнопками управления подсветкой. Кнопка питания находится на верхней панели.