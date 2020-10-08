Phanteks анонсировала новый корпус Eclipse P360A с передней Mesh панелью

Боковая панель корпуса выполнена из закаленного стекла. В корпусе Eclipse P360A на передней панели установлены два 120 мм вентилятора с подсветкой. Также есть комплект вертикального крепления для видеокарты. В корпусе достаточно места для установки накопителей.
Корпус поддерживает радиаторы длиной 240 и 280 мм. Phanteks Eclipse P360A совместим с материнскими платами ATX, Micro ATX, Mini ITX и E-ATX. На передней панели есть два порта USB 3.0, разъем для микрофона и наушников, кнопка питания и кнопка управления подсветкой.
Корпус Phanteks Eclipse P360A продается по цене 69.99 долларов.