Phanteks анонсировала новый корпус Eclipse P360A с передней Mesh панелью

Phanteks Eclipse P360A имеет переднюю панель Ultra-fine Performance Mesh, это улучшает воздушный поток и придает корпусу привлекательный вид. Корпус представлен в черном и белом исполнении.

Боковая панель корпуса выполнена из закаленного стекла. В корпусе Eclipse P360A на передней панели установлены два 120 мм вентилятора с подсветкой. Также есть комплект вертикального крепления для видеокарты. В корпусе достаточно места для установки накопителей.

Корпус поддерживает радиаторы длиной 240 и 280 мм. Phanteks Eclipse P360A совместим с материнскими платами ATX, Micro ATX, Mini ITX и E-ATX. На передней панели есть два порта USB 3.0, разъем для микрофона и наушников, кнопка питания и кнопка управления подсветкой.

Корпус Phanteks Eclipse P360A продается по цене 69.99 долларов.