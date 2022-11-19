Phanteks представила новый корпус Eclipse G500A

Компания Phanteks представила новые корпуса линейки Eclipse G500A.

Eclipse G500A представляет собой корпус с размерами 500 х 240 х 515 мм, а вес составляет 10,7 кг.

Новинка предлагает эффективное охлаждение благодаря передней и верхней панели с перфорацией. Корпус поддерживает установку до семи 140 мм или 120 мм вентиляторов. На переднюю панель предустановлены три вентилятора M25-140 D-RGB. Также предлагается встроенная подсветка D-RGB, которую можно настроить с помощью программного обеспечения. Боковая панель корпуса из закаленного стекла демонстрирует внутренние компоненты системы.

Phanteks Eclipse G500A поддерживает материнские платы E-ATX, ATX, Micro ATX или Mini ITX форм-фактора, видеокарты длиной до 435 мм и процессорные кулеры высотой до 185 мм. На переднюю панель можно установить радиатор СЖО 420 мм. Для накопителей предусмотрено десять 3,5-дюймовых и девять 2,5-дюймовых слотов.

Порты ввода/вывода включают два порта USB 3.2 Gen 1 Type A, один порт USB 3.2 Gen 2 Type C, аудиоразъем для микрофона и наушников, а также кнопку питания и управление подсветкой.

Phanteks Eclipse G500A представлен в трех версиях: черной, белой и черной без вентиляторов. Начинается цена от 140 евро.
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