Phanteks представила новый вентилятор SK PWM D-RGB а также кабель Gen4 PCIe Riser

Компания Phanteks объявила о выпуске нового вентилятора SK PWM D-RGB а также кабеля Gen4 PCIe Riser.

Серия SK известна по отмеченным наградами корпусам серии Eclipse, таким как P400A, и их характеристикам охлаждения. Встроенные возможности ШИМ помогают точно контролировать скорость, обеспечивая при необходимости более мощный воздушный поток или бесшумное охлаждение. Новые белые модели вентиляторов SK D-RGB дополняют новый корпус от Phanteks.

Новый вертикальный кронштейн Gen4 позволяет вертикально размещать любую графическую карту с полной скоростью Gen4. Разработан специально для корпуса P300A/P360A/P400A с открытым слотом PCI, позволяющим напрямую установить вертикальный кронштейн графического процессора.

Любой другой корпус ATX можно легко модифицировать для поддержки вертикального кронштейна графического процессора Gen4. Поддерживаются графические карты размером до 4 слотов с доступом к портам в первых 2 слотах. Входящий в комплект кабель Riser PCIe Gen4 x16 длиной 220 мм позволяет любой видеокарте Gen4 работать на полной скорости без компромиссов.

Двухслойная конструкция улучшает производительность и стабильность широкополосных сигналов, обеспечивая стабильную и надежную работу системы. Каждая отдельная полоса защищена от помех EMI/EFI, чтобы предотвратить помехи между каналами и еще больше улучшить целостность сигнала.
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