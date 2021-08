Phanteks представила систему охлаждения Glacier One 240 T30 и вентилятор T30-120

Компания Phanteks представила систему охлаждения Glacier One 240 T30 и вентилятор T30-120.

Phanteks Glacier One 240 T30 - обновленная версия прошлогоднего кулера Glacier One 240. Новая система охлаждения получила новые вентиляторы Phanteks T30-120, благодаря этому, кулер предлагает улучшенное охлаждение в паре с технологией Asetek Liquid Cooling Technology. Phanteks Glacier One 240 T30 оценен в 218 долларов.

Новый вентилятор T30-120 изготовлен из прочного материала (LCP - жидкокристаллический полимер). Вентилятор имеет толщину 30 мм, трехфазный двигатель и подшипники DUAL VAPO. T30-120 предлагает три режима скорости вентилятора: до 1200 об/мин, до 2000 об/мин и до 3000 об/мин. Вентилятор T30-120 будет доступен по цене 30 долларов за одну штуку, комплект из трех вентиляторов обойдется в 93 доллара.