Phanteks представила водоблок для видеокарт ASUS RTX 3090Ti Strix и TUF

В водоблоке используются только высококачественные материалы, такие как никелированная медная основа, прозрачный акриловый верх, черные или хромированные алюминиевые накладки и уплотнительные кольца промышленного качества VITON, чтобы обеспечить максимальную надежность и долговечность.
Водоблок Phanteks Glacier G3090Ti ASUS поставляется со встроенной подсветкой D-RGB, которая прекрасно дополняет игровую сборку и может синхронизироваться с аксессуарами Phanteks D-RGB и материнскими платами, оснащенными A-RGB.
В комплектацию входит алюминиевая задняя панель, вырезанную на станке с ЧПУ, с термопрокладками для дополнительного охлаждения компонентов печатной платы RTX 3090Ti. Задняя панель соответствует черной анодированной или никелированной поверхности блоков.
Водоблок Phanteks Glacier G3090Ti ASUS поступит в продажу в конце мая 2022 года.