Phanteks представила водоблок для видеокарт ASUS RTX 3090Ti Strix и TUF

Компания Phanteks анонсирует новейший водоблок ASUS Glacier G3090Ti разработанный специально для моделей ASUS GeForce RTX 3090 Ti STRIX и TUF.

В водоблоке используются только высококачественные материалы, такие как никелированная медная основа, прозрачный акриловый верх, черные или хромированные алюминиевые накладки и уплотнительные кольца промышленного качества VITON, чтобы обеспечить максимальную надежность и долговечность.

Водоблок Phanteks Glacier G3090Ti ASUS поставляется со встроенной подсветкой D-RGB, которая прекрасно дополняет игровую сборку и может синхронизироваться с аксессуарами Phanteks D-RGB и материнскими платами, оснащенными A-RGB.

В комплектацию входит алюминиевая задняя панель, вырезанную на станке с ЧПУ, с термопрокладками для дополнительного охлаждения компонентов печатной платы RTX 3090Ti. Задняя панель соответствует черной анодированной или никелированной поверхности блоков.

Водоблок Phanteks Glacier G3090Ti ASUS поступит в продажу в конце мая 2022 года.
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