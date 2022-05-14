Phanteks выпускает белый блок питания серии AMP мощностью 1000 Вт

Phanteks представила полностью белый блок питания мощностью 1000 Вт для серии AMP.

Phanteks AMP 1000 Вт - это сверхвысокоэффективный блок питания с сертификацией 80 PLUS Gold, который идеально подходит для питания высокопроизводительных систем с мощными графическими процессорами нового поколения. Блок питания обеспечивает высокую эффективную мощность 1000 Вт в 140-миллиметровом корпусе для компактной конструкции и поставляется с модульными белыми плоскими силовыми кабелями.

Серия AMP оснащена гибридным бесшумным управлением вентилятором, обеспечивающим оптимальное охлаждение за счет регулирования скорости вращения вентилятора и безвентиляторного режима для бесшумной работы.

Серия AMP также сертифицирована Revolt Pro-Link, что обеспечивает 100% совместимость, надежность и стабильность для работы напрямую с расширяемым блоком питания Revolt Pro, что позволяет увеличить выходную мощность. Блок питания Phanteks AMP 1000 W 80 PLUS GOLD White Edition поставляется с 10-летней гарантией и продается по цене 160 евро.