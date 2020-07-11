Phanteks выпустила корпус Eclipse P500A DRGB с широким функционалом

Боковая панель изготовлена из закаленного стекла. Корпус позволяет установить как 120 мм вентиляторы, так и 140 мм. Специальный кожух позволяет скрыть блок питания, кабели и провода, а также накопители. В комплект поставки входит 3 кронштейна для 2,5 дюймовых и 2 кронштейна для 3,5 дюймовых накопителя. Корпус позволяет установить материнские платы вплоть до E-ATX форм-фактора. Максимальная высота процессорного кулера 190 мм, а длина видеокарты до 435 мм.
На верхней панели расположены разъемы USB-C, два USB 3.0, разъем для микрофона и наушников, кнопка питания и кнопка управления RGB подсветкой.