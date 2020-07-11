Phanteks выпустила корпус Eclipse P500A DRGB с широким функционалом

Phanteks выпустила корпус для ПК Eclipse P500A. Новинка имеет лицевую панель выполненную в стиле Mesh. Благодаря поддержке компонентов для воздушного и водяного охлаждения, корпус можно считать идеальным для построения мощной системы. Корпус Phanteks Eclipse P500A DRGB позволяет установить радиаторы жидкостного охлаждения до 420 мм.

Боковая панель изготовлена из закаленного стекла. Корпус позволяет установить как 120 мм вентиляторы, так и 140 мм. Специальный кожух позволяет скрыть блок питания, кабели и провода, а также накопители. В комплект поставки входит 3 кронштейна для 2,5 дюймовых и 2 кронштейна для 3,5 дюймовых накопителя. Корпус позволяет установить материнские платы вплоть до E-ATX форм-фактора. Максимальная высота процессорного кулера 190 мм, а длина видеокарты до 435 мм.

На верхней панели расположены разъемы USB-C, два USB 3.0, разъем для микрофона и наушников, кнопка питания и кнопка управления RGB подсветкой.
Комментарии и отзывы Phanteks Eclipse P500A DRGB
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