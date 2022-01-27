Phanteks выпустила новые корпуса Eclipse P600s и Evolv X Matte White Edition

Компания Phanteks объявила о выпуске новых корпусов Eclipse P600 и Evolv X Matte White Edition. Потрясающий совершенно новый матово-белый внешний вид делает Evolv X и Eclipse P600 идеальной комбинацией для цветных сборок, сохраняя при этом широкий спектр гибкости и материал премиум-класса.

Evolv X и Eclipse P600s представляют собой корпуса Mid-Tower, которые предлагают возможности двух систем, большой объем памяти и обширную поддержку водяного охлаждения.

Evolv X имеет алюминиевый корпус толщиной 3 мм с прозрачным закаленным стеклом на петлях, улучшенный воздушный поток, разумное расстояние и дополнительные сетчатые элементы. P600s — гибрид бесшумного и высокопроизводительного корпуса.

Eclipse P600s, оснащенный эффективной звукоизоляционной панелью и новой тканью Phanteks с высокой пропускной способностью, предлагает полный потенциал двух противоположностей: минимальный шум и максимальный воздушный поток. Будь то высококачественная конструкция с водяным охлаждением, профессиональная система хранения данных или даже двухсистемный ПК, оба корпуса могут соответствовать желаемой конфигурации благодаря удобному внутреннему дизайну, который эффективно использует пространство.
Комментарии и отзывы Phanteks Eclipse P600s
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