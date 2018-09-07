Philips 499P9H для монтажа видео

В последнее время многие производители мониторов делают решения с широким форматом. Это удобно при просмотре фильмов, плюс для монтажа видео или работы с фото тоже неплохое решение. Теперь вот в свет показали монитор Philips 499P9H, у которого диагональ дисплея составляет 49 дюймов и соотношение сторон достигает 32:9. Диагональ на самом деле не очень и большая, просто широкий формат дает такие цифры. Ощущается новинка как два монитора по 27 дюймов, которые поставили рядом. Отличный вариант для монтажа видео — получается громадный рабочий стол и резать видеоряд получается намного проще. Для остальных же задач продукт подходит довольно слабо, так как в игры играть или те же фильмы смотреть вам будет не очень комфортно. Стоимость пока что в секрете, но это явно монитор не бюджетного класса.