Philips Momentum 436M6 - телевизор или монитор

Philips Momentum 436M6 больше похож на телевизор, чем на классический дисплей ПК.

Philips Momentum 436M6 использует стандарт VESA DisplayHDR-1000, который на данный момент является новым этапом развития мониторов. Производитель не забыл о геймерах используя в своей модели поддержку FreeSync.

Philips использовала квантовые точки с MVA матрицей, а диагональ монитора равна 43 дюймам. Коэффициент контрастности 4000: 1, а яркость максимум 720 кд / м². Разрешение 3840 х 2160 пикселей.

На задней панели расположены 1 DisplayPort, 1 miniDisplayPort, 1 HDMI, 1 USB Тип C2, 2 USB 3.0. Используется регулировка по высоте. Весит монитор почти 15 кг.

Производитель дают двух летнюю гарантию. Цена модели 700 евро.