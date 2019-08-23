Philips Momentum для фанатов консоли

Некоторое время назад сотрудники компании Philips рассказали про то, что они думают над созданием идеального телевизора или монитора для геймеров, которые хотят играть именно на консолях. Теперь же линейку мониторов Philips Momentum действительно показали и пользователи остались вполне довольны данным решением. При диагонали в 55 дюймов это очень крутой продукт, который справляется с запуском игр в высоком разрешении и позволяет вам не переживать о покупке телевизора за большие деньги. Конечно, у Philips Momentum пока что нет цены и производителю еще предстоит подумать над тем, как именно продавать новое устройство, но это будет явно более доступная модель, чем телевизор с 4К и разрешением 55 дюймов от той же компании, например.