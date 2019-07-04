Philips S260 с 4G и его функции

Устройство работает под управлением операционной системы Android 8.1 (Go Edition), созданной специально для моделей с небольшим объёмом памяти. Эта ОС требует меньше ресурсов, включая пространство на накопителе. Аппарат поставляется с предустановленными Go-версиями популярных приложений Google — они тоже менее требовательны к железу.Philips S260 поддерживает две SIM-карты и работает в сетях четвёртого поколения. Ещё он позволяет разговаривать и одновременно отправлять сообщения с разных номеров, комбинируя тарифы. К тому же смартфон имеет редкое в наши дни преимущество — съемный аккумулятор, который несложно заменить на новый.Стоимость новинки составит 4500 тысяч рублей.