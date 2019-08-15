Philips наушники ожерелье

Максимальный комфорт от использования

Отличительная черта этих наушников — обладают безупречным качеством исполнения.

Корпус монолитный, металлический и имеет анатомическую структуру.

Плоский провод, который сложно запутать. Philips TAUN102 невозможно потерять благодаря мощным магнитам, которые сцепляют наушники между собой. Вес «филипсов» всего 10 граммов. Для фиксации в комплекте с наушниками идут внутриушные съёмные держатели. Они гарантируют, что во время пробежки аксессуар не выпадет из ушей.

Никаких сенсоров: здесь есть отдельный пульт управления, расположенный на проводе левого наушника.

Работают гладко и без нареканий. Bluetooth 5.0 обеспечивает Philips Taun 102 улучшенной областью действия и качеством связи. «Затычки» работают на довольно приличном расстоянии от устройства.

Philips TAUN102 — стабильная рабочая модель: утонченный дизайн за приемлимую цену, маленький вес, время работы выше среднего, Bluetooth 5.0 и полночастотное воспроизведение звука. Philips Taun 102 подходят для ежедневного использования и предназначение для тех, кто желает слышать только музыку при прослушивании в шумных местах. Эргономика пульта может показаться неудобной на первых парах, но это дело вкуса.