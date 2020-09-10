Philips представила Bluetooth-динамик TAJS50 из смесовой ткани

Шведская эстетика Philips TAJS50 была разработана датским дизайнером столового серебра Georg Jensen.

На динамике Philips TAJS50 Bluetooth есть стальная верхняя пластина, которая контрастирует с тканью из смесовой шерсти Kvadrat стереосистемы. Согласно компании Philips, ткань Kvadrat акустически прозрачна и нейтральна, поэтому пользователи ощутят полное качество звука динамиков TAJS50.

Колонка Philips TAJS50 Bluetooth имеет номинальную выходную мощность 30 Вт для его двойных 2,25-дюймовых широкополосных драйверов и двойных пассивных излучателей. Беспроводное воспроизведение происходит через канал Bluetooth 5.0. Внутренняя батарея емкостью 4400 мАч обеспечивает до 20 часов воспроизведения , а для полной зарядки TAJS50 требуется шесть часов.