Philips представила беспроводные колонки TAX5206 и TAX3206

Philips представила беспроводные колонки TAX5206 и TAX3206 для вечеринок. Колонка Philips TAX5206 оснащена двумя 8-дюймовыми низкочастотными динамиками и двумя 2,5-дюймовыми высокочастотными динамиками, обеспечивающими максимальную выходную мощность 160 Вт. Динамики предлагают такие функции, как поддержка караоке, контроль эха, вокальный фейдер, изменение голоса и многое другое. Колонки имеют входы для микрофона и гитары с собственными регуляторами громкости на динамике. Philips TAX5206 использует Bluetooth v5.0 для подключения и весит 10,52 кг. Он имеет светодиодный экран, световой эффект динамика, стробоскопы и конструкцию тележки для портативности.

Колонка Philips TAX3206 оснащена 8-дюймовым низкочастотным динамиком и 2,5-дюймовым высокочастотным динамиком, что обеспечивает общую мощность 80 Вт. Он весит 6,95 кг и имеет встроенную ручку для переноски. Помимо меньшего форм-фактора, он обладает всеми функциями, перечисленными выше. Обе эти колонки поставляются со встроенными батареями и способны обеспечить до 14 часов воспроизведения музыки без подзарядки.