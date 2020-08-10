Philips представила два монитора 279P1 и 276B1 с IPS матрицей

Компания Philips представила два монитора 279P1 и 276B1. Оба монитора имеют 27 дюймовый экран с IPS-матрицей. Мониторы откалиброваны с завода. Новинки прошли сертификацию TUV Eye Comfort.

Philips 279P1 использует 10-битную панель с разрешением экрана 4K и частотой обновления 60 Гц. Время отклика составляет 4 мс. Монитор покрывает до 103% цветовой гаммы NTSC и 122% цветовой гаммы sRGB. Philips 276B1 имеют частоту обновления экрана 75 Гц. В этом мониторе 8-битная панель с поддержкой Adaptive Sync.

Мониторы можно легко регулировать по углу наклона, высоте, поворачивать в стороны, а также в положение портретного режима. Из разъемов есть два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, USB-C, концентратор USB с четырьмя портами.

Информация о ценах и доступности этих мониторов пока не разглашается.
Комментарии и отзывы Philips 279P1 и 276B1
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